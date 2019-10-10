Обнинск, Калужская область, , 16:19 — REGNUM Порядка 67 контрольных мероприятий было проведено за восемь месяцев 2019 года калужским территориальным Росздравнадзором. Общая сумма штрафов составила 857 тысяч рублей. Одновременно прокуратурой области выявлено 466 нарушений, внесено 124 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 82 должностных лица, в суд направлено 55 заявлений. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным надзорных органов Калужской области.

Больнице в Обнинске давно требуется капитальный ремонт. Gtrk-kaluga.ru

В Обнинске в клинической больнице № 8 Федерального медико-биологического агентства России не хватает врачей, особенно узких специальностей. Больные проходят лечение на старой аппаратуре, а новая техника не востребована из-за отсутствия квалифицированных кадров. План диспансеризации выполнен только на 30%. Зданию лечебного учреждения давно требуется ремонт. Прокурорские проверки обнаружили отсутствие медицинского оборудования и медицинских изделий в процедурном кабинете, дневном стационаре терапевтического отделения и терапевтическом кабинете, а также и кабинете врача-эндокринолога.

По мнению первого заместителя губернатора области Дмитрия Денисова, руководству профильного министерства следует срочно разработать с участием ФМБА план конкретных мероприятий по повышению эффективности деятельности больницы № 8, в том числе по решению кадровой проблемы и улучшению качества медицинского обслуживания. Кроме того, заместитель калужского губернатора поручил организовать системную работу по лекарственному обеспечению.

«Ситуация, когда человек не может получить лекарственные средства, которые ему жизненно необходимы, просто недопустима», — считает Дмитрий Денисов.

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