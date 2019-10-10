Бишкек, , 15:57 — REGNUM Киргизская авиакомпания «Эйр Манас» отменила рейсы по маршруту Бишкек — Ош на 11 октября из-за технической неисправности самолета, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

В ведомстве сообщили, что на складах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines отсутствуют запасные части для устранения обнаруженных неполадок в самолете. На ожидание запчастей с завода «Боинг» в США потребуется несколько дней.

Отметим, 10 октября авиакомпания «Эйр Манас» отменила все шесть авиарейсов в Ош по техническим причинам. В компании заверили, что прилагаются все усилия для устранения проблемы.

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