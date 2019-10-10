Москва, , 15:56 — REGNUM Десятилетний манул, проживающий в Московском зоопарке, испытывает проблемы со здоровьем. Информация об этом размещена на странице учреждения в Instagram.

«Последние несколько месяцев посетители нашего зоопарка не могли не заметить перемен, произошедших с манулом. Здоровье кота, к сожалению, сильно пошатнулось за прошедший год», — говорится в сообщении.

В зоопарке напомнили, что животном 1 мая исполнилось десять лет, при этом в природе манулы редко доживают до шести-семи лет.

«Проблемы со здоровьем манула имеют генетические корни. Дело в том, что представители этого вида обладают крайне слабой иммунной системой, в отличие от многих других диких кошек. Они нередко страдают кошачьим иммунодефицитом, что делает их восприимчивыми ко всем инфекциям и вирусам», — отметили в сообщении.

У манула из зоопарка «развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза». В конце сентября здоровье начало ухудшаться, и было принято решение о переводе кота в ветпункт. Авторы сообщения отмечают бессмысленность прогнозов состояния здоровья манула.