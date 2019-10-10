Харьков, Украина, 10 октября 2019, 15:59 — REGNUM Городские власти Харькова намерены переименовать станцию метро «Московский проспект», заявил мэр города Геннадий Кернес 10 октября на своём telegram-канале.
Он рассказал, что инициаторами переименования якобы выступили рабочие завода «Турбоатом», который находится возле метро. Они хотят назвать станцию в честь этого предприятия.
Вопрос о переименовании будет рассмотрен 16 октября, после того как свои выводы сделает топонимическая комиссия.
Напомним, ранее экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что спустя годы граждане Украины будут помнить не нищету, а дерусификацию и декоммунизацию.
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