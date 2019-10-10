, 15:53 — REGNUM В гимназии № 7 в Балтийске открылась первая в Калининградской области точка цифровой образовательной среды, в которой внедрена система проекта «Российская электронная школа», сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Первыми пользователями стали ученики с 6 по 11 классы, а в ближайшее время системой начнут пользоваться учащиеся других школ региона и учителя.

Система даёт возможность дистанционного обучения воспитанников, упрощает систему оценок и проверку выполнения заданий. Первая точка цифровой образовательной среды открыта в рамках нацпроекта «Образование». Участники подключены к единому цифровому контуру и высокоскоростному интернету.