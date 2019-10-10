Нальчик, , 15:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан сотрудник полиции, выбивавший признания кулаками. Находясь при исполнении служебных обязанностей, он избивал задержанных, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе Следственного комитета по республике.

В отношении оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Чегемскому району возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, совершенном с применением насилия». Полицейский помещен под стражу.

Из подробностей дела известно, что 29 сентября обвиняемый задержал четверых молодых людей, которых заподозрил в краже медной проволоки. Среди задержанных был один несовершеннолетний.

Требуя от них признательных показаний, полицейский стал избивать их, нанося удары по голове. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.