Москва, , 15:47 — REGNUM Экологическая маркировка российских минеральных удобрений была представлена на выставке «Золотая осень» в Москве.

Значок в виде зеленого колоса пшеницы в круге будет подтверждать экологическую чистоту российских удобрений — тех, которые, в отличии от продукции большинства зарубежных конкурентов, не содержат вредных для здоровья примесей тяжелых металлов, в первую очередь кадмия.

Первый «выход в свет»

«Зелёная» маркировка была представлена Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, Заместителю Председателя Правительства РФ Алексею Гордееву и Министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), генеральным директором ПАО «ФосАгро» Андреем Гурьевым.

«Экомаркировка, несомненно, усилит конкурентные преимущества нашей продукции и продукции российского АПК», — заверил Андрей Гурьев.

Гурьев пояснил, что на первом этапе маркировка будет распространяться на российские фосфорные и комплексные минеральные удобрения, прошедшие сертификацию на соответствие нормам национального стандарта. В последующем сертификации будут подлежать другие виды минеральных удобрений и мелиоранты, а также продукты питания из культур, выращенных на экологически безопасных удобрениях. В разработке маркировки принимали участие все члены РАПУ, куда входят крупнейшие игроки рынка.

Предполагается, что экомаркировка, зарегистрированная РАПУ, станет частью защищенного бренда «зеленой» продукции. На «Золотой осени» было объявлено о старте всероссийского голосования по выбору знака «зеленого» бренда, которым будут маркироваться сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками, произведенные в нашей стране. Отдать свой голос можно на сайте Минсельхоза России или Международного агропромышленного форума-2019.

Важный тренд

Тема создания «зеленого» бренда стала одной из центральных на «Золотой осени».

«Рождается новая культура питания, в которой качество продуктов, способ их производства оказывается не менее важным, чем количество продуктов, их разнообразие, — констатировал в своей речи Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума «Зелёный бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном продовольственном рынке». — Поэтому нам нужно и дальше повышать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований».

Премьер заявил, что Россия ведет в этом отношении системную деятельность по нескольким направлениям.

«Создаются зеленые бренды, мы учимся совмещать интенсивное аграрное производства, современные технологии, защиту окружающей следы, следим за тем, что производим, что продаем, что подается на стол», — перечислил Медведев.

Вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что сегодня все больше и больше требований предъявляется к сельхозпроизводителям с точки зрения экологической безопасности их продукции, залогом которой является применение экологически чистых удобрений. Он отметил «уникальную инициативу» ФосАгро в развитии концепции «зеленого» бренда и выстраивании цепочки прослеживаемости экологической чистоты продукции «от руды до еды».

«Этой инициативой мы можем заявить о себе, как о стране, которая производит полноценное питание и решает задачи природоохраны, в том числе проблемы изменения климата», — заявил Алексей Гордеев.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заметил, что «основное отличие от органики той продукции, которая будет производиться под брендом «зеленой» продукции — она будет абсолютно безопасна для человека и окружающей среды, но, тем не менее, будет возможность при ее производстве использовать определенное количество высококачественных, высококлассных удобрений». Он заметил, что использование экологически чистых удобрений позволит сделать продукты с улучшенными эко-параметрами доступными людям с любым достатком в отличии от «эксклюзивной» органической продукции.

«Надеюсь, что с нашими производителями удобрений, с тем качественным продуктом, которые они производят, мы займем достойное место на экспортном рынке с продукцией под зеленым брендом», — подчеркнул Министр.

Инициатива сверху

Напомним, идею создания «зеленого» бренда в послании Федеральному Собранию в феврале этого года озвучил президент России Владимир Путин.

«Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) — это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции, — произнес в своей речи глава государства. — Поручаю Правительству создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен подтверждать, что в её производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке».

Успех этой инициативы у президента не вызывает сомнений.

«На внешнем пойдёт всё (под зеленым брендом — Прим. Ред.) влёт, уверяю вас, — говорил он. — Там ничего чистого вообще не осталось, за границей».

Летом 2019 года вице-премьером Алексеем Гордеевым была утверждена «дорожная карта» по созданию экобренда. Сообщалось, что идет разработка федерального закона об экологически чистой сельхозпродукции, утверждаются стандарты, которые определят требования к ней. Предполагается также создать сеть испытательных лабораторий, провести паспортизацию земель сельхозназначения, пригодных для органического земледелия, внести их в цифровой реестр.

В духе времени

В РАПУ отметили, что использование экомаркировки укладывается в рамки антикадмийного регулирования Европейского Союза, которое разрешило производителям удобрений с безопасным уровнем содержания кадмия (менее 20 мг/кг P2O5) маркировать продукцию, чтобы фермерам было легче отличать ее от той, где содержание примесей высоко.

Напомним, в мае этого года Европейский парламент и Европейский Совет приняли окончательные решения о повсеместном ограничении оборота фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов (выше 60 мг/кг P2O5) на территории ЕС в 2022 г.

«При этом сегодня Агентство санитарной безопасности питания окружающей среды и труда Франции — крупнейшего европейского потребителя фосфорных удобрений — бьет тревогу, рекомендуя снизить в 3 раза устанавливаемый в ЕС предельный уровень кадмия в удобрениях: настолько серьезны кадмиевые риски, — говорит Андрей Гурьев. — Более двух третей фосфатной руды на планете в этот лимит просто не укладывается. Когда европейский потребитель в полной мере осознает вред кадмия — а это уже происходит на наших глазах — он переориентируется на экологически чистые удобрения и сельхозпродукцию, выращенную с их использованием. И здесь Россия — вне конкуренции. Российские фосфорсодержащие удобрения, в силу уникальных природных особенностей месторождений руды Кольского полуострова, сами задают эталон экологической чистоты в связи с отсутствием концентраций вредных примесей кадмия, опасных для здоровья и окружающей среды. Российские производители могут начать начнут переход на экомаркировку уже сейчас, а новый знак может стать прототипом международной маркировки экологически чистых минеральных удобрений».

Генеральный директор крупнейшего европейского производителя фосфорсодержащих удобрений представил на «Золотой осени» новую продуктовую концепцию ФосАгро. 39 марок минеральных удобрений сгруппированы по пяти продуктовым линейкам в зависимости от их формы, вида, состава и назначения. Упаковка удобрений оформлена в новом дизайне, отражающем идею экологической чистоты и сопричастности ценностям российского «зеленого» бренда.

«В сочетании с экомаркировкой, новая упаковка упростит идентификацию экологически чистых марок минеральных удобрений ФосАгро в России и за рубежом и будет способствовать укреплению имиджа российской отрасли минеральных удобрений как пионера в части внедрения максимально ответственных подходов к ведению сельского хозяйства», — заявил Андрей Гурьев.

Кроме того, на «Золотой осени» компания ФосАгро также представила правительственной делегации пилотную версию первой в отрасли онлайн-платформы для заказа, а в дальнейшем и покупки минеральных удобрений. Ее полномасштабный запуск и расширение планируется в течение 2020 года.

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