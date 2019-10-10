Рязань, , 16:01 — REGNUM В Рязанской области за девять месяцев 2019 года 3 тыс. 308 семей, в которых появился первый ребёнок, получили выплаты на общую сумму 239,05 млн рублей. Размер ежемесячной компенсации составляет 9 тыс. 767 рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.

Соролья Хоакин. Первый ребёнок. 1890

Семьи, у которых родился третий или последующий ребёнок, каждый месяц получают выплату, равную региональному прожиточному минимуму для детей за предшествующий квартал (около 10 тысяч рублей). Областной материнский семейный капитал для многодетных в 2019 году составляет 70 тысяч рублей.

Всего за девять месяцев 2019 года в Рязанской области родились 7 тыс. 206 детей, из них первенцев — 2 тыс. 890, третьих и последующих детей — 1 тыс. 579.