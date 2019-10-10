Москва, , 15:42 — REGNUM Большинство жителей России (40%) не обращают внимания на родинки на своём теле. Иногда обращают внимание 39%. Пристально следят за состоянием родинок (формой, размером, цветом) 20% граждан, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По мнению опрошенных, в топ-5 опасных симптомов родинок, с которыми нужно срочно обратиться к врачу, входят: кровоточивость (52%), рост (47%), зуд или жжение (38%), изменение цвета (36%) или формы (34%) родинки.

При этом пройти бесплатное врачебное обследование родинок на меланому не хотят 50% респондентов, 46% не против обследования. 24% полагают, что многие не обращаются к врачу, потому что не считают меланому серьезным заболеванием.

В опросе 23 сентября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (64%) слышали о таком заболевании, как меланома (злокачественная опухоль кожи). Ничего не знают о болезни 36%.

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