Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM Уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области Ирине Черкасовой жалоб на педагога, объяснившего воспитанникам детского сада фразу из сказки «Конёк-Горбунок», не поступало.

«К нам не поступало обращений ни от родителей детского сада, ни от кого», — сообщает РИА Новости.

В ближайшее время детский омбудсмен намерена обратиться в управление образования Таганрога, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в таганрогском детском саду № 43 во время чтения сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок» один из воспитанников попросил пояснить, что значит выражение «посадить на кол?» Педагог разъяснила, что «человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал».

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, комментируя увольнение педагога, посоветовал подбирать подходящие слова при пояснении тех или иных вопросов.