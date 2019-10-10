Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM В Екатеринбурге так и не возобновили штатную работу аэропорта «Кольцово». Официальное сообщение опубликовано на сайте аэропорта.

В «Кольцово» продолжаются вести работы по возобновлению взлётно-посадочных операций, которые прекратились с 11:19 по местному времени (09:19 мск).

На сайте не указано, когда аэропорт возобновит штатную работу.

Напомним, ранее в Екатеринбурге произошёл инцидент с военным самолётом Ан-12. Борт экстренно сел в аэропорту «Кольцово», из-за чего работа учреждения была парализована.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга