Москва, , 15:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заступился за воспитателя детского сада, которая разъяснила детям суть казни из сказки.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Воспитательницу детского сада в Таганроге, которая объяснила детям значение выражения «посадить на кол», нужно восстановить на работе. Она ничего не нарушила, не давала каких-то кровожадных пояснений и не запугивала детей специально. Она вполне лаконично и без деталей объяснила значение выражения, которое встретилось в популярной детской сказки, которая раньше ни у кого замечаний не вызывала», — отметил Жириновский.

Депутат уверен, что в этом случае вполне можно ограничиться предупреждением.

В целом же парламентарий предлагает «избегать в детских садах чтения произведений, где есть описание недетских сцен, казней и так далее».

"Вопрос ребенка — что это? — звучит вполне оправдано, но как на него ответить? Как быть педагогу?» — задает он риторический вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошёл в марте 2019 года в коррекционной группе детского сада № 43 (Таганрог) во время чтения сказки «Конёк-Горбунок». На вопрос ребёнка «что значит посадить на кол?» воспитатель разъяснила: «человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал». Родители подали жалобу на педагога.

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