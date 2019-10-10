Сеул, , 15:37 — REGNUM Национальная академия искусств Республики Корея организует художественную выставку в ОАЭ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры спорта и туризма страны.

По их словам, выставка корейских деятелей искусства пройдет в выставочном зале Фонда культуры ОАЭ в Абу-Даби в период с 15 октября по 9 ноября.

Известно, что на выставке будут представлены работы художников Ли Чон Сана и Ли Чжун И, скульптора Чон Рве Чжин, каллиграфа Ли Су Дока и мастера декоративно-прикладного искусства Ли Син Ча.

По данным министерства, в церемонии открытия примут участие представители Национальной академии искусств Республики Корея, посол Южной Кореи в ОАЭ, министр культуры и развития знаний ОАЭ.

Стоит отметить, что это третья зарубежная выставка академии искусств после выставки в Китае, организованной в 2017 году, и выставки в Японии, прошедшей в прошлом году в Осаке.