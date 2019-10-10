Москва, , 15:48 — REGNUM Родители и педагоги поделились своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM об инициативе наказывать родителей, если их несовершеннолетний ребенок курит. Эти меры, по данным СМИ, сейчас рассматривает правительство России.

Мать двоих детей из Москвы Алина С. рассказала корреспонденту, что считает инициативу наказания родителей за «детское» курение крайне неоднозначной. Такие меры действительно могут помочь сократить число курящих несовершеннолетних. Однако невозможно предсказать, какие методы борьбы будут применять родители по отношению к курящим детям — такие штрафы могут стать причиной насилия в семье. Кроме того, «закручивание гаек», считает Алина С., приведет только к большей скрытности детей, и, как следствие, проблемам в семье.

Директор одной из подмосковных школ Дмитрий С., в свою очередь, отметил, что внедрение наказания за курящего ребенка могло бы стать действенной мерой, если бы его адекватно претворили в жизнь. А с этим, поделился директор, в России существуют проблемы.

Свое мнение выразили также отцы — Сергей Д. (двое детей, Москва) и Александр С. (трое детей, Подмосковье). Они считают, что нельзя наказывать родителей за поступки детей, равно как и детей — за поступки родителей. Ребенку необходимо прививать ответственность за свою жизнь, а не учить его перекладывать свои проблемы на других.

Психолог, работник подмосковной школы Александра М., тоже считает инициативу наказывать родителей за «детское» курение «неадекватной». По ее мнению, государство не должно вмешиваться в отношения «отцов» и «детей» — проблемы должны решаться внутри семьи или с привлечением специалистов. «Детское» курение — проблема скорее психологическая, связанная с «душевными травмами» и необходимостью ребенка «быть как все». Чтобы искоренить курение среди детей, необходимо сделать эту привычку «немодной» и «слишком дорогостоящей» для взрослых.