Москва, , 15:27 — REGNUM Законопроект о выходном пасхальном дне Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Инициативой депутатов Госдумы от ЛДПР предлагалось установить нерабочий праздничный день «Светлый пасхальный понедельник». В эти дни православные верующие смогут отмечать этот религиозный праздник.

Профильный комитет Госдумы выступил против законопроекта. Зампред комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб («Единая Россия») напомнила, что существующие праздники устанавливались с учетом позиций всех, в том числе и религиозными деятелями, 14 календарных дней являются общенациональными праздниками, из них 7 января — единственным религиозным праздником.

«Второй религиозный праздник, посвященный православию, будет не правильно с учетом многоконфессионального населением страны», — сказала она.

Большинство парламентариев согласились с позицией профильного комитета и отклонили законопроект.

Вместе с тем в 26 странах мира установлен выходной день на следующий после Пасхи.

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