Уфа, , 16:15 — REGNUM Фраза заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадмы-Гаряева о ненужности препарата «преднизолон» вырвана из контекста. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, диалог с корреспондентом содержал подробное и детальное объяснение ситуации в связи с нехваткой препарата «преднизолон» в розничной аптечной сети и больницах Самарской области.

Отмечается, что Мерген Бадмы-Гаряев в беседе с журналистом пояснил, что проблема с нехваткой «преднизолона» известна и началась с начала года. Но для льготников на складах есть необходимые запасы данного лекарства.

По его словам, чтобы получить препарат необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

«Отсроченных рецептов на сегодняшний момент нет, и я ответственно заявляю, что наших складских запасов лекарства вполне достаточно для обеспечения льготников», — сообщил он.

Кроме этого, чиновник сообщил, что в аптеках продается немало аналогов данного препарата.

Напомним, что ранее в сюжете телеканала «Россия 1», который был посвящен ситуации с нехваткой «преднизолона» в аптеках Самарской области, Бадма-Гаряев сообщил, что данная проблема «яйца выеденного не стоит» и «он, по большому счету, нафиг не нужен».