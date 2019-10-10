Волгоград, , 15:23 — REGNUM В Волгограде предстанет перед судом уроженец Чечни, которого обвиняют в склонении несовершеннолетних к террористической деятельности. Находясь за границей, он вступил в переписку с двумя подростками, уговаривая их вступить в незаконное вооруженное формирование и воевать на территории Сирии. Однако стать боевиками им помещали сотрудники спецслужб, задержавшие их, сообщили 10 октября в СУ СКР по Волгоградской области.

Вербовщик был объявлен в розыск и обнаружен в апреле 2019 года в Германии, откуда он и вел пропаганду терроризма. Его задержали в городе Хузум и по запросу России экстрадировали на родину.

Уголовное дело в отношении уроженца Чечни было возбуждено следователями республики, однако впоследствии в целях объективности расследования его передали в СУ СКР по Волгоградской области. В ближайшее время подозреваемый ответит в суде за вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании. Ранее были привлечены к уголовной ответственности его соучастники. Они получили по три года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.