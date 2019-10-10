Манагуа , , 15:39 — REGNUM Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила, что количество летальных исходов в стране вследствие заражения лихорадкой денге увеличилось до 21. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Мурильо добавила, что последним умершим от данного заболевания стал 11-летний мальчик.

30 июля в связи со вспышкой лихорадки министерство здравоохранения Никарагуа специальным декретом объявило повышенный уровень эпидемиологического надзора. В его рамках проводятся интенсивные меры по профилактике денге среди населения.