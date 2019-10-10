Оренбург, , 14:45 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении четырех полицейских, которых обвиняют в бандитизме, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище. Материалы переданы в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в 2015—2018 годах полицейский создал банду из сотрудников органов внутренних дел. В своей противоправной деятельности члены группы использовали табельное оружие. Оно применялось для устрашения граждан. Следствием установлены случаи вымогательства денег у семи оренбуржцев.

Фигуранты уголовного дела свою вину не признали. Стоит отметить, что полиция сама вычислила в своих рядах злоумышленников. Основанием для возбуждения дела послужили материалы оперативно-розыскной части службы безопасности УМВД по региону. Оперативное сопровождение по делу велось сотрудниками ФСБ и полицейского ведомства.