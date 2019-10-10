Курган, , 14:38 — REGNUM В Курганской области планируется сократить число управленцев в сфере образования. Как это будет происходить, порталу 45.ru сообщил директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Глава департамента пояснил, что губернатор Курганской области Вадим Шумков дал ему поручение совместно с финуправлением проработать комплекс мер, который позволит увеличить зарплату зауральским учителям. В некоторых сёлах Зауралья есть школы, где учатся по 30 детей и детские сады с 20 воспитанниками. Есть путь объединения таких образовательных учреждений в школу-сад. Слияние малокомплектных школ и детских садов по мнению Андрея Кочерова даст экономию на содержании кухонь, бухгалтерий, директоров.

О сокращении управленцев в образовании Курганской области ранее заявил глава Зауралья Вадим Шумков в своём интервью ТАСС, отметив, что в Москве один директор приходится в среднем на восемь школ. Курганская же область, при бюджете в сто раз меньшем, в каждой школе и детском саду имеет по директору.