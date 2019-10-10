Москва, 10 октября 2019, 14:36 — REGNUM Предложение наказывать родителей курящих детей выглядит довольно странно. Никаких правовых оснований для того, чтобы наказывать кого-то за чужое деяние, не существует в принципе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможные штрафы родителям курящих детей.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России штрафы могут стать наказанием для людей, дети которых курят.
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