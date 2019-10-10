Москва, , 14:36 — REGNUM Предложение наказывать родителей курящих детей выглядит довольно странно. Никаких правовых оснований для того, чтобы наказывать кого-то за чужое деяние, не существует в принципе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможные штрафы родителям курящих детей.

«Тем более за деяние, само по себе не являющееся наказуемым. Несмотря на всю прелесть подобного предложения с точки зрения возможностей пополнения бюджета, повышения показателей раскрываемости и личного обогащения сотрудников полиции, хочется надеяться, что данное предложение не будет реализовано.

Россию и без того много критикуют за рубежом за нарушения прав граждан, так зачем делать критикам такой шикарный подарок», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России штрафы могут стать наказанием для людей, дети которых курят.

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