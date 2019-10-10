Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM СПбГУ может стать первым в мире крупным университетом, который готов самостоятельно отказаться от своего исторического расположения в центре крупного города. Об этом заявила доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ Наталия Слюсарь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о многомиллиардном проекте переезда СПбГУ из своих исторических зданий в совхозные поля на окраине города (Пушкинский район), который сейчас лоббирует руководство вуза.

«Ни один крупный университет, имея здания в историческом центре города, тем более связанные с историей университета, за город не выезжал. СПбГУ в этом смысле окажется единственным таким примером в истории. Это все равно что прыгнуть вниз головой в люк: давайте прыгнем, так никто раньше не делал. Но зачем?» — недоумевает Слюсарь.

Под открытым письмом против переезда СПбГУ на окраину уже подписались порядка 1,5 тыс. преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников вуза.

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Единый кампус хотят построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на бывшей совхозной территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся. На строительство кампуса планируется потратить 45 млрд рублей, из которых 26 млрд предоставит инвестор, 19 млрд — федеральный бюджет. О выделении средств распорядился лично выпускник юрфака СПбГУ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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