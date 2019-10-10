Найроби, , 14:26 — REGNUM Университет имени Кеньятты в Кении был официально закрыт на неопределенный срок после двухдневных студенческих демонстраций против ряда решений высокопоставленных профессоров. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на заявление заместителя ректора университета профессора Пола Ваинана.

Он отметил, что руководящий совет принял решение о закрытии учебного заведения из-за невозможности дальнейшего ведения учебного процесса и порчи университетского имущества.

«В связи с происходящим все студенты должны немедленно покинуть территорию университета», — заявил Ваинана.

Однако глава студенческого совета Университета Кеньятты Джошуа Айика призвал всех студентов проигнорировать призывы Ваинаны и ждать распоряжений студсовета.

Напомним, что 7 октября 2019 года студенты во главе с Айикой вышли на демонстрацию с требованием отставки Ваинаны, что вызвало недовольство полиции, так как протестующие перекрыли улицу Тика, спровоцировав многокилометровые пробки. Другая причина выступления — перенос сроков оплаты обучения на более раннее время и исключение всех неоплативших.