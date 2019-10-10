Черкесск, , 14:22 — REGNUM Жители Москвы хорошо знакомы с Карачаево-Черкесией по туристическим местам, а также по минеральной воде и овощам, поставляемым в столицу. В свою очередь Карачаево-Черкесия получает от Москвы коммунальную спецтехнику и городской транспорт. Это сотрудничество надо продолжать и укреплять, добавляя к нему новые сферы деятельности.

Об этом договорились на встрече в Карачаево-Черкесии глава республики Рашид Темрезов и начальник департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе руководителя региона.

Так, Сучков предложил открыть выездные ярмарки в Москве, на которых будет представлена продукция Карачаево-Черкесии. Кроме того, столичные власти могли бы организовать поездки детей из северокавказской республики в Москву на зимних каникулах.

В свою очередь Темрезов предложил шире использовать туристический потенциал для отдыха москвичей. Он также поблагодарил за предоставление Карачаево-Черкесии 30 единиц коммунальной техники, троллейбусов и автобусов. В дальнейшем сотрудничество в этой сфере будет продолжено.

Напомним, сегодня в Карачаево-Черкесии стартовали Дни Москвы. В программе — спортивные мероприятия, концерты профессиональных коллективов, мастер-классы от лауреатов различных фестивалей.

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