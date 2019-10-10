Дербент, Дагестан, , 14:24 — REGNUM Педагог из Дагестана вошла в число победителей всероссийского конкурса «Педагог-психолог России — 2019». Работница детского сада №31 города Дербента Сабина Фейзиева одержала победу в номинации «Лучшее психологическое заключение», сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Конкурс проводился с 30 сентября по 4 октября в Российской академии образования в Москве. Участие в нем приняли 66 педагогов, которые ранее стали победители регионального этапа.

В министерстве рассказали, что в финальных испытаниях участникам предстояло составить психологическое заключение («Профессиональный квест») и представить личный уникальный творческий опыт («Мастер-класс»). Конкурсантов оценивали члены экспертной комиссии и жюри — практикующие специалисты и ученые. Абсолютным победителем конкурса стал педагог-психолог из Улан-Удэ.

Напомним, всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России» проводится с 2007 года. Учредителями и организаторами конкурса являются Минпросвещения РФ, Федерация психологов образования России и Центр защиты прав и интересов детей.