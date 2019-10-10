Пермь, , 14:19 — REGNUM Власти Пермского края рассчитывают на федеральную поддержку в ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. На территории региона таких семь объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В 2020 году местная власть намерена направить заявку на получение субсидий, а в 2021 году претендовать на поддержку по нацпроекту «Экология».

Среди проблемных объектов, которые в Прикамье ликвидируют в первую очередь, названы накопитель производственных и бытовых отходов, а также шламонакопитель № 4, расположенных в Березниках; шлаковый отвал в водоохранной зоне Лысьвенского водохранилища и земли, загрязнённые нефтепродуктами, в ЗАТО Звёздный (военный городок № 3).