Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Затея переезда СПбГУ из центра города на окраину Петербурга может быть призвана замаскировать провалы в работе руководства вуза последних лет. Такое мнение высказал профессор факультета свободных искусств и наук СПбГУ Валерий Дымшиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

Дымшиц подчеркивает, что недовольные преподаватели и студенты «вынуждены читать в сердцах», так как им никто толком не объяснил, зачем переезд необходим, отсюда и рождаются конспирологические теории о том, что на многомиллиардном проекте просто кто-то пытается украсть деньги.

Однако, по мнению профессора, масштабная затея на много лет вперед также является хорошим способом для руководства вуза уйти от решения реальных проблем СПбГУ.

«Университет в целом в плохом состоянии. Оно ухудшается день ото дня, он теряет свою конкурентоспособность, понижается в рейтинге, видим отток абитуриентов и преподавателей», — сказал Дымшиц. Выпускники лучших петербургских школ перехватываются Политехом, ИТМО, ВШЭ, московскими вузами.

«В этой ситуации руководство университета говорит: «Ребята, мы текущие проблемы решать не будем, мы не знаем, как их решить, и вообще, скорее, наша активность последних лет привела к крайне негативным последствиям. А давайте мы сделаем что-нибудь такое большое, чистое и прекрасное. Типа как в том старом анекдоте, помоем слона». И пока будут мыть слона, все вопросы о том, почему сокращаются наборы на факультеты так, что на физфаке не хватает студентов для кафедры, почему закрываются элективы, почему разрушаются научные школы, почему сильные абитуриенты поступают куда угодно, кроме СПбГУ, отложатся. Ведь мы будем строить локальный коммунизм в Шушарах. А пока его не построим, все вопросы о текущих безобразиях отпадут сами собой. Устроить «движуху» на пустом месте — та заплата, которая должна прикрыть не лучшее состояние Санкт-Петербургского университета, которое является прямым результатом не самой удачной активности его руководства», — убежден Валерий Дымшиц.

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Предполагается, что единый кампус будет построен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на бывшей совхозной территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся. Согласно проекту, на строительство кампуса планируется потратить 45 млрд рублей, из которых 26 млрд предоставит инвестор, 19 млрд — федеральный бюджет. О выделении средств распорядился лично выпускник юрфака СПбГУ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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