Гай, Оренбургская область, , 14:08 — REGNUM В Оренбургской области в Гае задержаны двое мужчин, которым предъявили обвинение в незаконном игорном бизнесе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело. По данным силовиков, с начала 2019 года группа оренбуржцев занималась подпольным игорным бизнесом, получая крупный доход.

Деятельность незаконного казино пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области. Изъято игорное оборудование, деньги, документы, мобильные устройства, а также средства видеорегистрации.

В отношении задержанных оренбуржцев избрана мера пресечения — взята подписка о невыезде.