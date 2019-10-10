Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Планируемый переезд Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) из центра Петербурга и своих исторических зданий в новый кампус в совхозных полях на окраине города приведет к тому, что вуз быстрее «уйдет на дно». С таким мнением выступил профессор факультета свободных искусств и наук СПбГУ Валерий Дымшиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если бы СПбГУ был единственным вузом в городе, то тогда, наверное, в этих крепостных условиях преподаватели вынуждены были бы кататься в Шушары, где собираются это счастье построить. Но поскольку это не так… Процесс идет и сейчас — и студенты, и абитуриенты, и преподаватели давным-давно разбегаются из университета, потому что он идет ко дну. И эти процессы пойдут просто гораздо быстрее и «успешнее», — полагает Дымшиц.

Он убежден, что цели сделать СПбГУ цветущим, успешным и академически привлекательным местом за проектом кампуса не стоит.

Ранее в ректорате СПбГУ привели аргументы в пользу переезда вуза в единый кампус, главными из которых является большая территориальная разобщенность нынешних зданий СПбГУ, разбросанных на значительном удалении друг от друга, а также то, что большая часть зданий вуза являются объектами культурного наследия, которые в принципе не могут быть приспособлены к современным требованиям для учебных и научных зданий.

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Тем временем в сети в Сети появилось открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников вуза, выступающих против будущего переезда СПбГУ на окраину города.

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Предполагается, что единый кампус будет построен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся, которые в полном объеме будут обеспечены местами в общежитиях на территории кампуса. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза. Общая площадь объектов кампуса (без учета технологической долины), согласно концепции, превысит 1 млн квадратных метров, они расположатся на территории не менее 150 га. Еще 100 га займет технологическая долина.

В кампусе обещан научно-технологический медицинский комплекс и университетская клиника со стационаром, конгресс-центр примерной площадью 30 тыс. кв. м, а также бассейн, закрытый каток, крытый многофункциональный комплекс и открытый стадион.

В настоящее время СПбГУ располагается в Санкт-Петербурге в 227 зданиях общей площадью 817 тыс. кв. метров, из которых 275 тыс. кв. м составляют объекты культурного наследия.

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