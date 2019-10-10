Бужумбура, , 14:09 — REGNUM Четверо членов молодежной ячейки правящей партии Бурунди «Национальный совет по защите демократии — Силы по защите демократии» (СNDD-FDD) в Имбонеракуре, которых ООН признала причастными к боевикам, были приговорены к пожизненному заключению за убийство оппозиционного политика в августе 2019 года. Об этом передает радиостанция RFI Kiswahili со ссылкой на заявление судебных источников.

Приговор, подобные которому по строгости редко встречается в судебной системе Бурунди, 9 октября был оглашен в суде Муйинга на востоке страны, охваченном политическим конфликтом с момента оглашения президентом Пьером Нкурунзизой своего намерения переизбираться на второй срок на выборах 2015 года.

По информации журналистов радиостанции, в связи с отсутствием безопасности в стране молодежных представителей правящей партии, а также провинившихся военнослужащих и членов разведки зачастую обвиняют в убийстве последователей оппозиции и членов оппозиционных партий.

Как сообщают журналисты, из-за санкций, введенных в отношении Бурунди в связи с многочисленными нарушениями прав человека, экономическое положение страны продолжает ухудшаться.