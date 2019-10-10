Пекин, , 14:00 — REGNUM Сотрудник службы протокола посольства Индонезии в Пекине Ихсан Фирдаус заявил, что дела о невестах с участием женщин из Индонезии продолжают возникать в Китае, потому что это прибыльное занятие, сообщает Sindonews.

По данным посольства Индонезии в Пекине, клиенты в Китае платят от 300 до 400 млн рупий (около $28 тыс.), чтобы получить невесту из Индонезии.

«Вы можете представить, что целью стоит завербовать как можно больше невест, не заботясь о том, удастся их брак или нет», — заявил Ихсан Фирдаус.

Тем временем заместитель посла Индонезии в Китае Листьевати заявила, что некоторые индонезийские женщины, ставшие заказными невестами, были несовершеннолетними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве Индонезии в Пекине заявили, что Индонезия и Китай должны уделить первостепенное внимание шагам по предотвращению развития бизнеса по вербовке невест.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство Индонезии в КНР намерено решить вопрос о заказных невестах