Джелалабад, Афганистан, , 13:53 — REGNUM 9 октября официальные представители Национальных сил безопасности и обороны Афганистана на востоке страны заявили, что на территории провинций Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) и Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам) в результате операции, проведённой сотрудниками полиции обеих провинций, была предотвращена серия взрывов.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», сотрудники полиции провинций Нангархар и Лагман обнаружили и обезвредили восемь самодельных мин, установленных вдоль наиболее оживленных дорог обоих регионов. В случае взрыва этих мин пострадали бы десятки мирных жителей.

По словам официальных представителей Национальных сил безопасности и обороны Афганистана на востоке страны, мины были установлены боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.