Москва, , 14:10 — REGNUM Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует мотоциклистам закрыть сезон в связи с ухудшением погодных условий. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба ЦОДД.

Официально мотосезон завершился в конце сентября, однако некоторые москвичи все еще пользуются мототранспортом.

В связи с ухудшением погодных условий и, как следствие, повышенным уровнем опасности, ЦОДД настоятельно рекомендует мотоциклистам не выезжать на дороги города.

Синоптики прогнозируют в ближайшее время ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег и заморозки.