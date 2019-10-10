Копенгаген, , 13:46 — REGNUM Правительство Дании в опубликованном пакете мер по безопасности предлагает ужесточить наказание за взрывы. Согласно документу, подобные действия подрывают чувство спокойствия в обществе и являются угрозой для датского государства. Власти предлагают ужесточить меру наказания за взрывы общественных зданий до 12−18 лет лишения свободы.

Помимо этого, правительство Дании намерено увеличить наказание за хранение взрывчатки до 3,5 лет условного срока. «Мы должны дать четко понять тем преступникам, которые идут на подобные действия, что это может им дорого обойтись», — заявил министр финансов Дании Ник Хеккеруп. Вышеупомянутый пакет мер был опубликован после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время своего выступления на церемонии открытия Фолькетинга особо подчеркнула намерение повысить уровень безопасности в обществе — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Согласно данным полиции, тем не менее, в процентном соотношении число граждан, чувствовавших себя в безопасности, за последние годы только возросло.