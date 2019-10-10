Москва, , 13:13 — REGNUM Магаданская область получит дополнительно более одного миллиарда рублей, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Более миллиарда рублей выделяем Магаданской области, в том числе на увеличение зарплат бюджетникам, погашение задолженностей областных учреждений здравоохранения», — сказал он.

Также глава правительства рассказал о поддержке трёх регионов Дальнего Востока, которые пострадали от паводка летом 2019 года — Амурской области, Хабаровского края и Еврейской АО.