Волгоград, , 13:32 — REGNUM Следственный комитет по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца кавказской республики, обвиняемого в вовлечение подростков в незаконное вооружённое формирование. Молодой человек два года вёл свою пропаганду с территории Германии, откуда его экстрадировали в Волгоград в сентябре 2019 года в рамках международного сотрудничества и при взаимодействии с сотрудниками Интерпола, сообщили 10 октября в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, мужчина начал общаться с двумя несовершеннолетними жителями одного из регионов России в 2017 году через соцсети и мессенджеры. Он уговорил подростков вступить в незаконное вооружённое формирование, действующее на территории Сирии. В апреле 2019 года удалось установить его местонахождение, обвиняемого задержали в городе Хузум. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. На стадии расследования обвиняемый полностью признал свою вину.

За попытку принять участие в незаконном вооруженном формировании сообщники основного фигуранта преступления ранее были приговорены к трём годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоград экстрадировали подозреваемого в террористической деятельности