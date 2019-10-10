Абакан, , 13:09 — REGNUM Положительные результаты усилий по борьбе с курением в России очевидны, но надо понимать, что в этой борьбе — масса перегибов, считает журналист Андрей Березин (Хакасия).

Комментируя ИА REGNUM возможное введение наказания для родителей курящих подростков в РФ, он подчеркнул, что сейчас находится в Черногории, которая ещё только начала борьбу с курением.

«В Черногории курят все и везде. Черногорцы очень спортивные, но при этом очень много курят. На этом фоне очень хорошо видны положительные результаты усилий по борьбе с курением в РФ. Но надо понимать, что в этой борьбе масса перегибов. А обсуждаемые меры (наказание родителей курящих детей) — это вообще не про курение, а про взаимоотношения подростков и родителей, про вмешательство в дела семьи. Больше или меньше подростки курить не станут, а вот количество провокаций возрастёт в разы», — считает журналист.

Читайте также: Не даст ничего: журналист о наказании для родителей курящих подростков

Он также отметил, что нужно ещё доказать факт курения подростка:

«Как доказывать, курил или не курил? Пачка сигарет в кармане — это хранение, а не употребление. Соседка видела? Могла и оговорить или обознаться. В общем, это попытка вторгнуться в приватное пространство самых сложных человеческих отношений «подросток — родитель»».

Читайте также: Наказание родителей курящих детей: психиатр не исключил обратного эффекта

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести ответственность для родителей курящих детей. Известно, что возможные варианты наказаний уже начали обсуждать в правительстве РФ. Например, в качестве административного наказания предлагают предусмотреть штраф, предупреждение или даже арест на несколько суток.

Читайте также: В России задумались о наказании для родителей курящих подростков