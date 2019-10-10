Кувандык, Оренбургская область, , 13:09 — REGNUM В Оренбургской области Кувандыкская городская больница получила передвижной диагностический комплекс стоимостью 22 млн рублей. Это первая мобильная поликлиника в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

Передвижной диагностический комплекс приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Как отметили в министерстве здравоохранения, в деревне Сарбай диагностический комплекс ждут давно. До Кувандыкской городской больницы 60 километров, и добраться на прием к нужному специалисту непросто, а маломобильным жителям деревни и физически сложно. Поликлиника на колесах проблему доступности медицинской помощи решает кардинально.

Диагностический комплекс включает в себя кабинеты офтальмолога, гинеколога, аппарат УЗИ, рентген-оборудование. Будут здесь проводиться и лабораторные исследования. Кроме того, в работе выездной поликлиники будут участвовать узкие специалисты разных профилей. Мобильный комплекс оборудован подъемником для пациентов с ограниченными возможностями.

Передвижной диагностический комплекс необходим для проведения профосмотров и диспансеризации взрослых и детей в сельских населенных пунктах, а также для оказания первичной специализированной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных сел.

Первый выезд «мобильной поликлиники» запланирован в ноябре, как только будут улажены все регистрационные вопросы по оформлению диагностического комплекса. В первую очередь передвижная поликлиника отправится в населенные пункты, где нет фельдшеров. В Кувандыкском городском округе 44 такие деревни.

До конца 2019 года в Оренбуржье поступил еще два передвижных диагностических комплекса поступят. Их получит Бузулукская больница скорой медицинской помощи и Оренбургская областная клиническая больница.