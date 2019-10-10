Москва, , 13:07 — REGNUM Большинство жителей России (64%) слышали о таком заболевании, как меланома (злокачественная опухоль кожи). Не слышали о болезни около трети опрошенных (36%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Граждане РФ назвали главные причины развития болезни. Это, прежде всего, длительное пребывание на солнце (52%), посещение солярия (45%) и повреждения родинок и родимых пятен (38%).

Около трети (31%) предполагают, что развитию меланомы способствуют ослабленный иммунитет, солнечные ожоги (31%), наличие меланомы у близких родственников (30%).

По мнению большинства опрошенных, при появлении таких симптомов, как кровоточивость (52%) и рост (47%), зуд или жжение (38%), изменение цвета (36%) или формы (34%) родинки нужно незамедлительно обратиться к врачу

Опрос проведен 23 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, врач Александр Мясников рассказал о некоторых симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

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