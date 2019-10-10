Москва, 10 октября 2019, 13:05 — REGNUM Саратовская область получит более 3,6 млрд рублей, заявил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
«Выделяем Саратовской области более 3,6 млрд рублей», — сказал он.
По словам главы правительства, эти деньги позволят сбалансировать региональный бюджет, профинансировать необходимые первоочередные расходы, в том числе по обеспечению лекарственными препаратами, а также погасить кредиторскую задолженность.
Отметим, что на заседании правительства присутствует губернатор Саратовской области Валерий Радаев.