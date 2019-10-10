Москва, , 13:05 — REGNUM Саратовская область получит более 3,6 млрд рублей, заявил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Дмитрий Медведев

«Выделяем Саратовской области более 3,6 млрд рублей», — сказал он.

По словам главы правительства, эти деньги позволят сбалансировать региональный бюджет, профинансировать необходимые первоочередные расходы, в том числе по обеспечению лекарственными препаратами, а также погасить кредиторскую задолженность.

Отметим, что на заседании правительства присутствует губернатор Саратовской области Валерий Радаев.