Сеул, , 13:08 — REGNUM За четыре года в Южной Корее 120 преподавателей университетов были уличены в совершении преступлений сексуального характера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 2016 по июль 2019 года в стране зафиксировали 123 преступления сексуального характера в 65 (52,84%) четырехлетних университетах.

Известно, что наибольшее число преступлений было совершено преподавателями Сеульских университетов (70 случаев).

Как отмечают специалисты, в 2016 году в стране было совершено 16 преступлений сексуального характера, в 2017 году — 37 преступлений, в 2018 году — 47 преступлений, по иль 2019 году — 23 преступления.

Известно, что после совершения преступления в 52,8% случаях преподаватель получил дисциплинарное взыскание и был уволен.

В министерстве отметили, что чаще всего преступления сексуального характера совершали преподаватели, работающие в медицинских образовательных учреждениях или в учреждениях, в которых есть кафедра искусства.