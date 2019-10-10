Нальчик, , 13:02 — REGNUM В Нальчике разобрали самый большой яблочный ковер «Древо жизни», который был создан на площади Абхазии. Фрукты из него были переданы в социальные и образовательные учреждения республики, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе администрации столицы Кабардино-Балкарии.

Яблоки Admnalchik.ru

Более 33 тонн яблок распределили между Нальчикским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, психоневрологическим интернатом, домом ребенка, школами-интернатами, детскими больницами, колледжами и 31 детским садом. Остальные фрукты смогли забрать себе все желающие.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные в Кабардино-Балкарии установили один из самых необычных рекордов в мире. Во время первого в СКФО гастрономического фестиваля был представлен яблочный ковер «Древо жизни». На него пошло около 40 тонн яблок — 175 440 штук. Рекорд был зафиксирован в Книге рекордов России.

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