Ташкент, , 12:58 — REGNUM Наскальные петроглифы в ущелье Сармышсай в Узбекистане находятся на грани исчезновения, сообщает агентство «УзА».

Отмечается, что в запустении находится местность вокруг наскальных рисунков. Кроме того, несколько петроглифов были похищены, так как местность никем не охраняется.

Директор зоны отдыха «Сармышсай Навои» Нафиса Вохидова отметила, что рисунки имеют 7−9-тысячелетнюю историю. По её словам, если благоустроить территорию и организовать платное посещение, то можно сохранить памятник древнему искусству.

Отметим, ущелье Сармышсай — это природно-археологический памятник в Узбекистане, известный редкими видами флоры и фауны, а также наскальными рисунками. Сармышсай находится в 45 км к северо-востоку от города Навои.

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