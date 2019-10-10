Амстердам, , 12:56 — REGNUM Правительственные партии Голландии согласились на отмену некоторых требований к будущим студентам педагогических академий для начальных школ, пишет газета «Телехрааф».

Сейчас будущие студенты должны сдавать вступительные экзамены по истории, географии и естественным наукам, если они не проходили эти предметы в школе. (В голландских школах в старших классах учатся по т.н. пакетам, которые включают в себя как обязательные предметы, так и предметы, которые ученик выбирает сам.) Однако правительственные партии теперь предлагают отказаться от этих экзаменов, в частности потому, что в школах уже много лет и так не хватает учителей.

По мнению представителей этих партии, недостаток знаний студенты могут наверстать уже во время учёбы в академии. Вступительные экзамены по математике и голландскому языку отмене не подлежат.

Качество образования в педагогической академии для начальных школ в последние годы нередко становилось предметом критики. Так, выяснилось, что около половины будущих учителей хуже справляются с математическими задачами, чем лучшие ученики в шестом классе начальной школе. Поэтому в 2005-м были введены вступительные экзамены по математике и голландскому языку. Однако и через два года оказалось, что 25% будущих студентов не в состоянии успешно сдать или пересдать вступительный экзамен по математике.