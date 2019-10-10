Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 10 октября 2019, 12:56 — REGNUM На Ямале пациентка, отчаявшаяся добиться бесплатной диагностики генома в местной больнице, вышла на одиночный пикет возле медучреждения. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».
Женщина вышла на пикет вечером 9 октября. По её словам, она страдает поражением суставов — болезнью Бехтерева и дистрофической миотонией. Её мучают постоянные боли, в последнее время стала наступать слепота. Со своими заболеваниями она обращалась в несколько медицинских центров страны, где ей рекомендуют провести диагностику генома. Данное исследование пациентке не по карману, так как по причине систематического плохого самочувствия она не может работать. В центральной городской больнице Ноябрьска ей отказывают в проведении дорогостоящего анализа, поэтому женщина пошла на крайние меры.
Главный врач Ноябрьской центральной городской больницы Олег Шалаев пояснил, что женщина не излечима.