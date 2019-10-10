Белвью, США, , 12:54 — REGNUM Steam позволит геймерам играть по интернету в игры, не имеющие такой функции. Об этом 10 октября сообщил портал DSOGaming.

Функция получила название Steam Remote Play Together. Благодаря ей пользователи сервиса смогут играть в игры, которые позволяют запустить мультиплеер в локальной сети, но не дают возможности играть по интернету.

Отмечается, что эту возможность получат в том числе те игры, которые имеют функцию разделения экрана для совместной игры. Бета-тестирование новой службы начнется 21 октября 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что суд Парижа обязал компанию Valve разрешить пользователям Steam перепродажу игр. Позже глава Европейской федерации интерактивного программного обеспечения (ISFE) Саймон Литтл заявил, что это решение может ударить по всей игровой индустрии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Катастрофические последствия»: нужна ли в Steam перепродажа купленных игр?