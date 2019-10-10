Москва, , 12:52 — REGNUM Законопроект, направленный на информирование туристов, желающих посетить ту или иную страны, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Михаил Дегтярев и Антон Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

На туроператоров, турагентов и организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание, возлагается обязанность информировать туристов (экскурсантов) о наличии рекомендации МИД России не посещать страну (место) временного пребывания.

Сейчас информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов осуществляется Федеральным агентством по туризму (Ростуризм). Однако его работа в этом направлении малоэффективна из-за сложной процедуры.