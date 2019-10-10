Волгоград, , 13:09 — REGNUM С начала 2019 года в многоэтажных домах Волгоградской области поменяли 259 лифтов. Их устанавливают в рамках региональной программы капремонта. Причём для некоторых многоквартирных домов выполняют индивидуальные заказы — если аналогов старого оборудования уже не выпускают или если у жильцов есть особые пожелания, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе администрации региона.

В Центральном районе Волгограда в домах на улице Хиросимы старые лифты были изготовлены на чешском предприятии в 70-х годах ХХ века. Чтобы заменить оборудование, региональному оператору пришлось искать завод, специалисты которого согласились выполнить заказ по индивидуальным чертежам. А в одном из домов в Камышине по просьбе жильцов рабочие установили кабину увеличенного размера, куда помещается инвалидная коляска. Нестандартные подъёмники появятся в домах Волгограда 1950−1960-х годов постройки, где имеются приставные шахты.

С 2020 года регоператор планирует устанавливать по 300 новых лифтов в год. С момента начала действия программы капремонта в 2013 году уже обновлены подъёмники в 1 190 многоквартирных домах.