Уфа, , 12:49 — REGNUM Рейды по шиномонтажным организациям продолжаются в Уфе. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, во время рейдов проверяется законность осуществления деятельности данными мастерскими.

Кроме этого, представители администрации города проверяет соблюдение правил благоустройства занимаемой ими территории и размещения рекламы.

Отмечается, что во время повторных проверок чиновники контролируют устранение ранее выявленных нарушений.

«К сожалению, на некоторых сервисах меры не принимаются», — сообщила начальник отдела координации торговли, общественного питания и услуг Администрации Ленинского района Уфы Юлия Камалова.

Отмечается, что нарушителей привлекают к административной ответственности.