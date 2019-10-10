Исламабад, , 12:42 — REGNUM Королевский исламский институт стратегических исследований Иордании назвал премьер-министра Пакистана Имрана Хана «Мужчиной года» в исламском мире.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан был признан самым влиятельным мусульманином благодаря своим попыткам добиться мира с соседней Индией. Экспертов Королевского института вдохновила повестка реформ, предложенная пакистанским премьером, а также внимание к проблемам самых обделенных слоев населения.

Примечательно, что Имран Хан делит первую строчку с мусульманкой из США — членом Палаты представителей Конгресса от Демократической партии Рашидой Тлаиб.